Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın kim olduğu merak ediliyor. Linkedin üzerinden bir müşteriye verdiği cevapla gündeme gelen Yıldız, tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Sosyal medya kullanıcıları Elif Aslı Yıldız'ın kim olduğunu ve Patiswiss olayını merak ediyor. Peki, Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli?

ELİF ASLI YILDIZ KİMDİR?

Patiswiss çikolata markasının başarılı CEO'su Elif Aslı Yıldız, kariyerine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olarak başladı. Girişimcilik ruhuyla donanmış olan Yıldız, iş dünyasına ilk adımını attığı pastane macerasıyla adından söz ettirmeye başladı. Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak iş hayatına adım atan Elif Aslı Yıldız, buradan yola çıkarak Patiswiss markasını kurdu. Patiswiss çatısı altında üretilen çikolata ve tatlı ürünleri, kısa sürede hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki Patiswiss, sadece Türkiye'de değil, 35 farklı ülkeye ihracat yaparak küresel bir başarı elde etti.

PATISWISS OLAYI NE?

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

ELİF ASLI YILDIZ NE CEVAP VERDİ?

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

PATISWISS CEO'SU PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİ?

Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."