Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Sorusu, gündemde merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor. İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla eleştirilerin hedefi olan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli?

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıt ve ardından yaptığı yeni açıklamalarla gündeme oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu Patiswiss CEO'sudur. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında mezun oldu ve iş dünyasına giriş yaptı. Ankara'da 200 metrekarelik bir pastane satın alarak kariyerine başladı. Bu deneyimden ilham alarak Patiswiss markasını kurdu. Patiswiss, kaliteli ve özgün tatlar sunarak müşterilerin beğenisini kazandı.

PATİSWİSS CEO'SU ELİF ASLI YILDIZ İSTİFA ETTİ Mİ?

Küflü çikolata tartışmalarında ise dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Eleştirilerin odağına yerleşen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.

Tunaoğlu'nun istifa açıklaması şu şekilde; "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."