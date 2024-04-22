Son dönemde marketlerden alınan bazı ürünlerle ilgili şikayetlerini sosyal medya üzerinden duyuran vatandaşlar şirketlerin ürün kalitelerini artırması ya da muhafaza etmeleri konusunda önemli katkılar sağlıyor. Müşteri şikayetiyle gündeme gelen markalardan biri de Patiswiss oldu. Patiswiss'in kime ait olduğu ve ne kadar vergi ödediği de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada paylaşılanlar sonrası akıllara ''Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait?'' soruları getirildi.

NE OLMUŞTU?

İş dünyasını bir araya getiren sosyal medya platformunda da benzer bir olay yaşandı. Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı.

PATISWISS CEO'SU NE CEVAP VERDİ?

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

PATISWISS CEO'SU PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİ?

Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."

PATISWISS NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

Patiswiss şirketinin 2020 yılından beri ödediği vergi tutarı şu şekilde: