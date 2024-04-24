MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un şarkısıyla yürüdü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı videosu, MHP resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
(ANKARA)- Mhp, sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısıyla yürüyüş yaptığı videosunu paylaştı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı videosu, MHP resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.