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Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulayarak, çocukların geleceğe sahip çıkacağını ve demokrasinin merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahıdır.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımız istiklalimize daima sahip çıkacak, Gazi Meclisimiz ilelebet millet egemenliğinin ve demokrasinin merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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