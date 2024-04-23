Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla gündeme oturan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun kitap önerisi verdiği ortaya çıktı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tunaoğlu'nun bir kitap için ''Ben daha iyisini yazarım'' dediği duyuldu. Peki, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne?

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tunaoğlu açıklamasında, "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir" ifadelerine yer verdi.