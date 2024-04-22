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Gaziantep'te meskûn mahalde tüfekle atış yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te meskün mahalde tüfekle atış yaptığı anları sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 4 bin 538 TL idari para cezası da kesildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet yivsiz ve ruhsatsız av tüfeği ile adet şarjör ele geçirildi.

Gaziantep'te meskün mahalde tüfekle atış yaptığı anları sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 4 bin 538 TL idari para cezası da kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi kırsal Bilek Mahallesi'nde meskün mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.F. isimli şüpheli, adli makamların koordinesi ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan H.F. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet yivsiz ve ruhsatsız av tüfeği ile adet şarjör ele geçirildi.

Hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli H.F. isimli şahsa, 4 bin 538 TL idari para cezası da kesildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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