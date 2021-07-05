Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağının tahmin edildiği açıklamada, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Genç kızlar, adamı otobüsün içinde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:27:00. #1.15#

title