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Av yasağıyla birlikte balıkçılar yeni sezona hazırlanmaya başladı

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Av yasağıyla birlikte balıkçılar yeni sezona hazırlanmaya başladı

SAKARYA - Sakarya'da denizlerde av yasağının bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte balıkçılar karaya çıkardıkları tekne ve ağlarını yeni sezon için onarmaya başladı. Sezonda istediklerini bulamayan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarına ümitli bir şekilde başladı.

Denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için, Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı bugün itibariyle yasaklandı. Yaklaşık 4 buçuk aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2024'te başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf tutularak avcılık yapmaya devam edebilecek. Av yasağının başlamasıyla birlikte Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde balıkçılar teknelerini karaya çıkartı. Sezonda istediklerini elde edemeyen balıkçılar, gelecek sezona umutlu bir şekilde şimdiden ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı.

"Önümüzdeki sezon inşallah verimli olur"

Balıkçı Önder Sarıoğlu, "Sezon, havaların sıcak olması ve suların soğumamasından kaynaklı kötü geçti. Mera sıkıntımız var, 3 mil sahamız yok. Saha sıkıntısı olduğu için av sezonunda balık olmuyor. Şimdi ise tekneleri karaya çekip bakım, onarım ve teknik donanımlarını yapacağız. Önümüzdeki sezondan da bir beklentimiz yok. İklimler değişti, karambole artık" derken Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Bugün itibariyle balıkçılık sezonu kapandı ve iyi geçmedi. Bunun sebeplerinden bir tanesi palamutla başladık ancak palamut yok denecek kadar azdı. Suların geç soğuması bu sebeplerden diğeridir. Geçen senelere göre balıkçılık çok çok azdı. Şimdi teknelerimizi karaya çekeceğiz ve bakımlarını yapacağız. Yeni sezonda ise tahminen palamutçuluk olacak. Bir sene palamut oluyorsa diğer sene olmuyor. Önümüzdeki sezon inşallah verimli olur çünkü balıkçılar bu sezon hem balık hem de ekonomik yönden çok mağdur oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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