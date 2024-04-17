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Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına Yaşar Zımba seçildi

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Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına dördüncü kez Yaşar Zımba getirildi.

Federasyonun olağan genel kurul toplantısı, Erenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle girilen seçimde 472 delegenin oyunu alan Zımba, dördüncü kez güven tazeledi.

Zımba, yaptığı konuşmada, bir kez daha şahsına, yönetimine güvenerek şans veren, destek olan kulüplerin delegelerine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Bundan sonraki süreçte kulüplerin maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceklerini bildiren Zımba, amatör sporun her alanında başarılı olmak, kulüplerin sözcüsü olmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Genel kurula, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, kulüp başkanları, yöneticiler ve delegeler katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Spor

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