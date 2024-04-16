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Sakarya'da Fındıklık Bahçesinde Çıkan Yangın Ormanlık Alanı Tahrip Etti

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındıklık bahçesinde temizlik için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle sıçradığı ormanlık alanda büyük tahribata sebep oldu. Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu alanda 5 dönüm yer zarar gördü.

Salıkkaya Mahallesi mevkiinde fındık bahçesinde temizlik için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaali Orman İşletme Şefliği'nden 3 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangın, ormanlık alanda yaklaşık 5 dönümlük yerde tahribata yol açtı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Kocaali 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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