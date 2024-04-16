Sakarya'da Fındıklık Bahçesinde Çıkan Yangın Ormanlık Alanı Tahrip Etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındıklık bahçesinde temizlik için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle sıçradığı ormanlık alanda büyük tahribata sebep oldu. Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu alanda 5 dönüm yer zarar gördü.

Salıkkaya Mahallesi mevkiinde fındık bahçesinde temizlik için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Kocaali Orman İşletme Şefliği'nden 3 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangın, ormanlık alanda yaklaşık 5 dönümlük yerde tahribata yol açtı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA