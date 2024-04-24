Sakarya'da Tır ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D020 karayolunda tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, D020 karayolu Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ç. idaresindeki 54 DF 129 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 DJ 996 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Kemal Ç., ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kemal Ç., kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA