Sakarya'da 66 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Sakarya'da çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 66 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası bulunan 32 yaşındaki kadın polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da polis ekipleri huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan toplamda 66 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası bulunan L.D. (32) isimli kadını yakaladı. Yaşının iki katından fazla cezası bulunan kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA