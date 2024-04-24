Üye Girişi
Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 22. ve son haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 41-34 mağlup etti. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, ev sahibi ekip 21-19 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstün bir oyun sergileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçtan 41-34 galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 22. ve son haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 41-34 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını, ev sahibi ekip 21-19 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstün bir oyun sergileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçtan 41-34 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Serdivan Sakarya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title