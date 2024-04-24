Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakaryaspor'un sakatlığı devam eden Nsana Simon ve tedbir amaçlı salonda çalışan Kabongo Kasongo dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmazken, Kabongo Kasongo ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.