Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-17 Nisan tarihlerinde çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 480 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 282 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram kubar esrar, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör, bıçak, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, 23'ü hakkında adli işlem uygulandı.