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Serdivan'da çıkan kavgada silahlı saldırgan yakalandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan kavgada iki kişiyi silahla yaralayarak kaçan 22 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan kavgada iki kişiyi silahla yaralayarak kaçan 22 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Nisan Pazar günü gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.P., kavgaya tutuştuğu M.B.T. (25) ve Y.Ö.'yü (21) silahla vurarak kayıplara karışmıştı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli B.P. yakalanarak gözaltına alındı. İki kişiyi yaralayan şahıs emniyette devam eden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdivan Sakarya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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