Üye Girişi
Haberler

Kar maskesi takıp oto galeriyi kurşunlayan şüpheliler adliyede İstanbul'a kaçarken polise enselendiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar maskesi takıp oto galeriyi kurşunlayan şüpheliler adliyede

İstanbul'a kaçarken polise enselendiler

SAKARYA - İstanbul'dan, Sakarya'nın Erenler ilçesine gelen ve taktıkları kar maskeleri ile kurşunladıkları oto galerinin sahibini üç farklı yerinden yaralayan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Erenler ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan otomobil ile O.K.'nin sahibi olduğu galerinin önüne gelen şahıslardan 2'si kar maskeleri ile inerek dükkanı kurşunlamaya başladı. Alacak-verecek meselesi ile çıktığı öğrenilen olay esnasında galeri önünde oturan O.K.'de yanında bulundurduğu silah ile şahıslara karşılık verdi. Şahıslar ile galeri sahibi arasında çıkan çatışma esnasında, galeri sahibi O.K. vücudunun üç ayrı yerinden vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'a kaçarken, Kocaeli'de yakalandılar

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah, 2 kar maskesi ile birlikte İstanbul'a geri kaçan F.B. ve M.T. isimli dört şüpheliyi Kocaeli'de yakalayarak gözaltına aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sakarya Erenler Olay Güvenlik Adliye Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 18,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Nisan günün maçları nereden izlenir? DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Kriptoda iflas eden doktor canına kıydı! Olay ne zaman, nerede oldu? Doktor neden intihar etti? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Nisan Euro kaç lira? Tevfik Göksu'nun Başkanvekilliği neden bitti, ne oldu? Görevinden ayrıldı mı? Faiz haram mı? Faiz neden haram? Diyanet'e göre.... Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Erken gebelik testi ne zaman yapılır? Gebelik testi nasıl yapılır? Kanda hamilelik ne zaman belli olur? Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title