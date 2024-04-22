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Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metre uzunluğunda, 6,5 kilogram ağırlığında turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeten balıkçılar, "Kocaman, bu canavar" derken, sevinç anlarını saniye saniye kayda aldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve yakaladıkları 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten deliye döndü.

Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar

1 METRELİK TURNA BALIĞI YAKALADILAR

Sakarya'da sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren botla Sapanca Gölü'ne açıldı. 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında, 104 santimetre boyunda olduğu ölçüldü.

Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar

"KOCAMAN, BU CANAVAR"

Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeten balıkçılar, sevinç anlarını saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, oltaya takılan balığın bota alınması, balıkçıların sevinmesi yer aldı. Balıkçıların, "Kocaman, bu canavar" dedikleri görüldü.

Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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