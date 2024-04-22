Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve yakaladıkları 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten deliye döndü.

1 METRELİK TURNA BALIĞI YAKALADILAR

Sakarya'da sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren botla Sapanca Gölü'ne açıldı. 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında, 104 santimetre boyunda olduğu ölçüldü.

"KOCAMAN, BU CANAVAR"

Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeten balıkçılar, sevinç anlarını saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, oltaya takılan balığın bota alınması, balıkçıların sevinmesi yer aldı. Balıkçıların, "Kocaman, bu canavar" dedikleri görüldü.