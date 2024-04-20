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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayı'na katıldı

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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 'Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda sektördeki gelişmeler ele alındı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen 'Hizmet İhracatı Strateji Çalıştay'ının açılış programına katıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen 'Hizmet İhracatı Strateji Çalıştay'ının açılış programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcilerinin buluştuğu çalıştayda, sektördeki gelişmeler ele alındı. Bakan Bolat'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen çalıştay, Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden, "Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen, 'Hizmet İhracatı Strateji Çalıştay'ının açılış programına katıldı. Bürokratlar, HİB ve TİM temsilcilerinin buluştuğu çalıştayda, sektördeki gelişmeler ele alındı" ifadeleri ile paylaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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