Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.