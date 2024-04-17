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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Serdar Kulbilge Bülent Cevahir Sakaryaspor Trendyol Sakarya Ankara Spor Güncel Haberler

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