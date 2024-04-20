Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Tır Kazası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen tır kazası sebebiyle İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. Hafif yaralanan tır sürücüsü ayakta tedavi edildi ve trafik normale döndü.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bariyerlere çarparak makaslayan tır sebebiyle İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. Hafif yaralanan tır sürücü ayakta tedavi edilirken, tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi geçişi Alancuma mevkii Sakarya Nehri üzerinde İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle D.A.H. idaresindeki 41 TY 158 plakalı tır önce bariyere çarptı sonra makasladı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi etti. Ancak sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması neticesinde yol 1 buçuk saatin ardından açıldı.

"Yaklaşık 1 buçuk saattir yolda bekliyoruz"

Kazayı gören sürücü Recep Erol, "Tır hemen önümüzde tır makasladı. Tır şoföründe ufak sıyrıklar var, çok şükür ciddi bir şey yok. Yaklaşık 1 buçuk saattir yolda bekliyoruz. Şimdi yol açıldı, inşallah hareket edeceğiz" diye konuştu.

"Tırı sollarken biz arada olsaydık paramparça olurduk"

Kazayı gören ve yardıma koşan bir sürücü ise "Tır önümüzde makasladı. Hava yağmurlu olunca dengesini kaybetti ve bariyere vurarak makasladı. Hemen ilk yardıma koştuk. Kafasını vurmuş, ambulansı aradık. Sonra ekipler geldi. 1 saatten fazla buradayız. Samsun'dan cenazeden İstanbul'a dönüyorduk. Tırı sollarken biz arada olsaydık paramparça olurduk. Kaza tam önümüzde oldu" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu İstanbul Sakarya trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title