Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.
25.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:44
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 48 EG 806 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.
Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili, kaza yerinden yaklaşık 150 metre ilerde terk edilmiş halde bulundu.
Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilin arka camındaki "Firari Sevdam" yazısı dikkati çekti.
Kaynak: AA