Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Büke'nin Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin başı sağ olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Büke'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.