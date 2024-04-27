Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

SAMSUN - Samsun'da yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa motokurye çarptı. Kazada çocuk ve motokurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri Bulvar Alışveriş Merkezi mevkisinde meydana geldi. 55 ALS 615 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Ali Gürbüz trafikte seyir halindeyken yaya yolu olmayan yerde yolun karşısına geçen 9 yaşındaki Irak uyrukluğu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sürücüsü ile birlikte yere devrildi. Kazayı gören vatandaşlar çocuğun ve kuryenin yardımına koştu. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralıları Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.