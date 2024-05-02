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Konya'da Midibüsle Panelvan Çarpıştı: 24 Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsle panelvan çarpıştı ve 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, Konya-Adana kara yolu Emirgazi kavşağında, M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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