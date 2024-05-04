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Bursa'da Şerit İhlali Yapan Kamyon Karşı Yönden Gelen 2 Aracı Biçti, Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, şerit ihlali yapan bir kamyon karşı yönden gelen 2 araca çarptı. Kazada aynı araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'da şerit ihlali yapan kamyon karşı yönden gelen 2 aracı biçti. Kaza sonucu aynı araçta bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret D. idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken, sürücünün yaptığı şerit ihlali cana mal oldu. Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından Ali Uğur idaresindeki 16 AU 606 plakalı otomobile çarpıp yaklaşık 10 metre boyunca savurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen anne Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 16 N 8448 plakalı aracın sürücü olan Rıdvan Y.'nin tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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