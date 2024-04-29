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Meksika'da Otobüs Kazası: 18 Ölü, 32 Yaralı

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Meksika'nın güneyinde meydana gelen otobüs kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak otobüsün frenlerinin arızalanması gösterildi.

Meksika'nın güneyinde otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis de la Paz kasabasından yola çıkan otobüs, Meksiko eyaletine bağlı Capulin-Chalma otoyolunda devrildi.

Kazada, 18 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otobüste sıkışanların çıkartılması için kaza mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıklarına göre, kaza otobüsün frenlerinin arızalanması nedeniyle medyana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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