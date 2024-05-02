Bucak'ta Otomobil Taşıyan Römorklu Çekici Şarampole Devrildi

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil taşıyan römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Seydiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeltikçi istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Onur T. idaresindeki 34 HN 1788 plakalı lüks otomobil yüklü römorklu çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici ise sabah saatlerinde kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR