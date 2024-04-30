Niğde-Kayseri Yolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Niğde- Kayseri yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Niğde - Kayseri yolunda Edikli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Zekarya Ü. idaresindeki 06 BRB 975 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden ve aydınlatması bulunmadığı iddia edilen Tahsin Y. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ticari aracın çarpmasıyla motosikletin arka kısmında oturan ve yola savrularak düşen 15 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Y., ticari araç sürücüsü Zekarya Ü. ile araçta bulunan eşi Güleser Ü., 10 yaşındaki kız çocuğu Nihal Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplernin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE