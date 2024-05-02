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Aksaray'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

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Aksaray'da aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle şehir merkezi istikametine seyreden M.E.Ş. (21), sokaktan önüne aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Motorsiklet kontrolden çıkarken, sürücü düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ambulansta ilk müdahale yapıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden genç sürücü ambulanstaki tedavisinin ardından motosikletini de alıp olay yerinden ayrıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Aksaray Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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