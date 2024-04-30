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Dörtyol'da Vinçle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir motosiklet, vinçle çarpıştıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpıştıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Hakan T. idaresindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet, sokaktan geri gelen 31 ABH 039 plakalı vinçle çarpıştı. Vinçle çarpışan motosiklet, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada 28 yaşındaki ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Dörtyol Hatay Bahçe Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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