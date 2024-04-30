Dörtyol'da Vinçle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpıştıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Hakan T. idaresindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet, sokaktan geri gelen 31 ABH 039 plakalı vinçle çarpıştı. Vinçle çarpışan motosiklet, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada 28 yaşındaki ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY