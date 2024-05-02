Alanya'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişinin alkollü olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sabri B. (42) idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.