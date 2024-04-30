Ardahan'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücüye maddi hasarlı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ardahan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ardahan- Kars kara yolunun üniversite kavşağı mevkiinde meydana geldi. B.K., kullandığı 31 Z 4210 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana girdi. Kazada sürücü B.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araçta maddi hasar oluşan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ARDAHAN