Gebze'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ayağından yaralandı ve otomobil bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpıştıktan sonra rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.
Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Soner G. idaresindeki 41 P 5920 plakalı servis minibüsü ile Fatih A. yönetimindeki 41 CIC 185 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından araçtan inen Fatih A, bu sırada rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken ayağından yaralandı.
Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.