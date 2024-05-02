Burdur-Antalya kara yolu LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı
Burdur'da meydana gelen kaza sonucu LPG yüklü tankerin devrilmesiyle Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri LPG'nin boşaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur- Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.