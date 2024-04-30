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Gaziantep'te Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yolcu midibüsü devrildi ve ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 AD 949 plakalı midibüs, eski Adana kara kolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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