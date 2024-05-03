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Aksaray'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı

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Aksaray'da Hannan S. idaresindeki bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın sürücünün uyuması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Kilis'ten İstanbul istikametine giden Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait 79 AF 880 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 2 vefatımız, 6 ağır olmak üzere 34 yaralımız var. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Tüm ekiplerimizle kaza yerindeyiz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ölülerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Ali Kumbuzoğlu İtfaiye Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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