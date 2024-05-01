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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yerde sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kişinin kazanın şiddetiyle yerde sürüklenme anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, H.B. (34) yönetimindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K., (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü F.K., ile motosiklette bulunan A.B.'nin yerde sürüklenme anları ise kameralarca görüntülendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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