Kayseri'de tren ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treni ile İ.G'nin kullandığı 38 AGG 858 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.