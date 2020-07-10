Malatya'da çatı yangınından bir köpek yaralı kurtarıldı Malatya'da, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangında yaklaşık 50 güvercin telef oldu, bir köpek ise yaralı kurtarıldı.

Malatya'da, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangında yaklaşık 50 güvercin telef oldu, bir köpek ise yaralı kurtarıldı. Merkez Beydağı Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ekipler bir köpeği çatıdan yaralı kurtardı. 50 civarında güvercin telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kaynak: AA