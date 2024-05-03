Sakarya'da Kümes Yangınında 25 Civciv Telef Oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında kümes ısıtıcısından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında yaklaşık 25 civciv telef oldu.

Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında B.İ.'nin kiracı olduğu dairenin balkonunda kümes ısıtıcısından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında yaklaşık 25 civciv telef olurken bazı ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA