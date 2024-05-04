Üye Girişi
Haberler

Aydın'da öğrenciler orman temizliği etkinliği düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi ve çevrenin korunması adına Karacasu Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında bir araya gelerek Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpleri topladı. Etkinlikte öğrencilere ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi ve çevrenin korunması adına Karacasu Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında bir araya gelerek Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Türkiye'de son yıllarda artan orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Karacasu'daki Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. 'Orman Benim, Çöp Atmam, Yangını Önlerim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevrelerine duyarlılık kazanarak ormanların korunmasına katkıda bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında 'Orman Benim, Çöp Atmam, Yangını Önlerim' sloganıyla İlçemiz Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpler toplandı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karacasu Aydın Çevre Orman Yangınları Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur? Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
title