Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği, bıçaklayarak öldürdü
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Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği, bıçaklayarak öldürdü

SAMSUN'da, mahalle sakinlerinin maskotu haline gelen 'Alaş' isimli sokak köpeği, Naim Dağ (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Mahallelinin maskotu 'Alaş' adlı köpeği, bıçaklayarak öldürdü
18.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:28

SAMSUN'da, mahalle sakinlerinin maskotu haline gelen 'Alaş' isimli sokak köpeği, Naim Dağ (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Dağ, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mahalle halkı sokak köpeğinin canice öldürülmesine tepki gösterdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Bostancı Sokak'ta meydana geldi. Naim Dağ, mahalle halkının maskotu haline gelen 'Alaş'ı bıçaklayarak öldürüldü. Öldürdüğü köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalışan Dağ'a mahalle sakinleri tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağ'ı gözaltına alarak karakola götürdü. İfadesi alınan saldırgan, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

'BİR CAN GİTTİ, CANIMIZ GİTTİ'Mahalle halkından Nazımcan Arslanoğlu, "Bu suçun gerçek bir cezası olması gerekiyor. Sen nasıl dilsiz hayvanı yere yatırıp bıçaklarsın? Bu şekilde nasıl vicdanın rahat şekilde kafanı yastığa koyacaksın? Alaş günahsız ve sevgiden başka bir şey istemeyen bir hayvandı. Bugün o dilsiz hayvana bunu yapan, yarın bir insana acır mı? Sesim titriyor, boğazım düğümleniyor. Bir can gitti, canımız gitti. Söyleyecek fazla bir şey yok. Alaş sahipsiz değil, bu sokakta herkes onun sahibi" dedi.Alaş'ın bir kez olsun birine saldırdığını veya havladığını görmediğini belirten Mustafa Arslanoğlu da 'Biz iftarda ne yiyorsak, köpekler de onu yiyor. Bu mahallede herkes elinden geldiğince onları besliyor. Biz bir yudum su içerken, sokakta köpekler aç susuz diye boğazımızda düğümleniyor. Birisi de çıkıp Alaş'ı hunharca katlediyor. Yüreği yetiyorsa gelsin bana vursun. Ama vuramıyor, çünkü karşılık vereceğimi biliyor. Bu günahsız hayvana mı yetiyor gücü? Bu mu delikanlılık?' diye konuştu.Hurşit Arslanoğlu ise, "Elimizden ne geliyorsa yaparak bu hayvanları biz bugüne getirdik. Bu vahşeti yapan kesinlikle insan olamaz" dedi.'ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE BESLEDİM'Sokak üzerinde her canlıya değer verdiklerini söyleyen Songül Demirtaş ise "Ölmeden 5 dakika önce kemik verdim Alaş'a. Yedikten sonra geçti yukarıya yerine yattı. Hemen peşine bu olay yaşandı. Mahallemizin gençleri kasaptan etini kemiğini alır, annelerine verirler. Haşlayıp besleyerek büyüttük biz bu hayvanları. Böyle bir şeyin yaşanmış olması ne kadar üzücü, anlatamıyorum bile" ifadelerini kullandı.Olayın takipçisi olacaklarını anlatan Nihat Akoğlu, şunları söyledi:

"Bu olay bizim için çok önemli. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız. Alaş bu sokağın bir sakiniydi. Ona bunu yapan sadece para cezası aldı. Bu vahşetin karşılığı para cezası olamaz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'dan bu konuda yardım istiyoruz. "


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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