81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Muhtarlık Seçimi Öncesi Arbede

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 10 vatandaş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday oldu. Mahallelinin oy kullandığı Yunus Emre Ortaokulu önünde muhtar adayları ve taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis kısa sürede olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlendi. Bazı muhtar adayları da tarafları yatıştırmak için çaba sarf etti. Arbede sonrası taraflar birbirlerinden davacı olmadı. - SAMSUN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ISPARTA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Isparta'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BOLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bolu'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bartın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI | Hakkari'de hangi parti önde? YSK verilerine göre Hakkari Yerel Seçim sonuçları! 2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bitlis'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Adana Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bingöl'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları! 2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Artvin'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ARDAHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ardahan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AMASYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Amasya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İZMİR SEÇİM SONUÇLARI | İzmir'de hangi parti önde? YSK İzmir Yerel Seçim sonuçları! 2024 IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Iğdır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title