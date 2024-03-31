Samsun'da Muhtarlık Seçimi Öncesi Arbede

Samsun'da 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 10 vatandaş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday oldu. Mahallelinin oy kullandığı Yunus Emre Ortaokulu önünde muhtar adayları ve taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis kısa sürede olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlendi. Bazı muhtar adayları da tarafları yatıştırmak için çaba sarf etti. Arbede sonrası taraflar birbirlerinden davacı olmadı. - SAMSUN