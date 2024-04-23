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Samsun'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi. İlkadım ilçesinde gerçekleşen operasyonda 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti bulundu.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki İlkadım Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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