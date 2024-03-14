Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İlkadım belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun İlkadım adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Mohammed Okutan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MOHAMMED OKUTAN KİMDİR?

Mohammed Okutan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İlkadım belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İLKADIM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İlkadım adayı belli oldu. Saadet Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Mohammed Okutan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.