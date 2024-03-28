Samsun'da 1605 adet sentetik ecza ile yakalanan 4 çocuk adliyeye sevk edildi

Samsun'da polis tarafından ele geçirilen 1605 adet sentetik ecza ile ilgili yakalanan 17 yaşındaki 4 çocuk, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından ele geçirilen 1605 adet sentetik ecza ile ilgili M.R.(17), R.P.(17), E.D.(17), ve B.K.(17) polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. R.P., E.D. ve B.K. çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren M.R. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN