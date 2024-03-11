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Samsun'da Evinden Ateş Açan Şahıs Kazara 3 Çocuğu Yaraladı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, evinin balkonundan gördüğü sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açarak kazara 3 çocuğu yaraladı. Polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun'da evinin balkonundan gördüğü sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açan şahıs, kazara sokaktaki 3 çocuğu yaraladı. Polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis, olayla ilgili O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nin kendi evinin balkonunda bulunduğu sırada sokaktan geçen hasmı M.A'nın aracına tüfekle ateş açtığı ve olay sırasında sokakta oyun oynayan 3 çocuğun saçma tanelerinin isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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