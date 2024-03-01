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Samsun'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 95 adet sentetik ecza ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 3 bin 95 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi ve Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 95 adet sentetik ecza, 128 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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